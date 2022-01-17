欣陸投控(3703)17日舉行股東臨時會；會中決議，為組織扁平化與更集中的管理模式，旗下三家子公司大陸工程、大陸建設與欣達環工均不再設董事會，改設單一法人董事與監察人。

欣陸投控指出，未來三家子公司皆由欣陸投控及其新設100%投資的欣陸管理顧問當選為法人董事或監察人，以集中集團整體經營管理的權責於欣陸投控。

其中，大陸建設已於1月9日完成董監事改選，17日則完成大陸工程及欣達環工的董監事改選。

未來，大陸建設、大陸工程、欣達環工將轉為閉鎖性公司。

欣陸投控表示，欣陸投控董事會的決策重點包含產業控股公司的治理、對子公司的監理、及如何在快速變遷的外部環境下經營集團各子公司。此次調整是藉由組織扁平化與更集中的管理模式，以強化欣陸投控對子公司的監督與管理權責、簡化子公司監理與決策層級、並賦予子公司管理團隊更多的業務管理權責，落實經理人當責制度。

原屬三家子公司董事會與董事長的權責，欣陸投控指出，已依業務屬性或風險管理需求，由欣陸投控董事會、欣陸投控董事長、欣陸投控管理團隊，或子公司管理團隊負責。

未來，欣陸投控董事長仍由殷琪擔任。

根據目前的組織結構，欣陸投控是在2010年由大陸工程以股份轉換方式成立，目的為執行產業控股與進行專業分工。同年、2010年，大陸工程分割其建設開發業務另成立大陸建設。2017年欣達環工改由欣陸投控直接持股。欣陸投控及欣陸管理顧問在大陸工程、大陸建設與欣達環工三家公司的共同持股皆為100%，主要投資與經營領域包括營建工程、不動產開發、環境工程及水資源處理等。

欣陸投控指出，旗下子公司轉型為閉鎖性公司，主因是董事會及股東會流程方面，能夠以視訊會議與書面行使表決權而不實際集會，執行決策上更方便、有效率的管理模式，對投資人不受影響。