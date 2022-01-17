疫情催化宅配送禮商機，百年漢餅品牌舊振南發現近一年因疫情不但電商崛起，網購推升加上品牌力加持，舊振南節慶買氣成長顯著，除提供宅配，還發動員工幫忙寫賀卡；今年更推出「戲春食趣」春節應景禮盒，其中一款充滿童趣戳戳樂包裝，推出後預購不到兩周即滿單。

舊振南總經理李立元指出，因為疫情的關係，近兩年節慶市場的買氣更加蓬勃，尤其今年以「戲春食趣」為主題，搭配童趣插畫，推出一系列春節應景禮盒，受到歡迎，目前所有禮盒預購已超過3萬盒、提前滿單，但即日起全台實體門市仍可購買各式年節甜品。

李立元表示，舊振南深耕企業送禮市場多年，不斷探詢消費者的需求，反映在禮盒的設計規劃上，思考如何將禮盒可以看起來精緻大方，組合內容又豐富多元，最重要的還能夠傳遞年節的吉祥祝福，而近年在大宗企業訂單，除提供宅配服務，還有客製腰封等服務，更貼心幫寫賀卡等客製服務。

今年舊振南也重量級推出，象徵十全十美的「圓好時光禮籃」，以9種不同的春節應景漢餅、甜品，附上一組新春限定紅包袋與窗花、傳遞不同的吉祥祝福。

因應農曆春節將至，即日起舊振南全台實體門市也推出滿額贈活動，消費折扣後滿600元，可享舊振南春節生肖主題春福窗花與限定紅包袋好禮2選1；消費折扣後滿1500元，贈送棗支禮品袋一個，數量有限，送完為止。