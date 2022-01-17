燈節上禹禹藝術工作室展出的《月光紛飛》。（南市府文化局提供／張毓翎台南傳真）

市府今年邀請逾70組藝術團隊、展出83組藝術作品。（南市府文化局提供／張毓翎台南傳真）

市府邀請逾70組藝術團隊、展出83組藝術作品。（南市府文化局提供／張毓翎台南傳真）

日本藝術團隊「teamLab」在永成戲院布展的沉浸式互動投影作品《彩繪水族館》。（南市府文化局提供／張毓翎台南傳真）

享譽全台的台南鹽水「月津港燈節」，去年受疫情影響停辦，睽違一年，今年除有去年因疫停辦、大眾未及觀賞的作品強勢回歸、恢復原地展出，更新闢公18-4、公2等水域展區及鹽水車站展區，共邀請逾70組藝術團隊、展出83組藝術作品，堪稱歷屆最多，展期從22日起為期38天，規模更勝以往。

即便疫情影響，國際交流相對困難，市府仍然克服萬難，邀請到日本藝術團隊「teamLab」，在永成戲院布展沉浸式互動投影作品《彩繪水族館》，市府17日在鹽水永成戲院舉行記者會，副市長趙卿惠親自前往搶先，體驗作品互動裝置的樂趣。

市府文化局表示，除了藝術燈區擴及到公18-4、公2等水域展區，公18-2徵件燈區也有別以往，全新策畫以「船說－One Piece航行計畫」為主題；而公18-2後段水域更規畫水上船屋，作品除了平面繪畫，也涵蓋立體裝置、影像、聲音裝置、表演藝術等，不同船屋內的豐富樣貌。

市府文化局說，甫完工的公2、公3及公16水域，首度新闢為提供年輕藝術團隊實際操作、獨立策展的新創燈區場域，由藝術團隊404N.F規劃策展，帶來5件新的大型裝置藝術，台灣藝術團隊「有用主張」也在水域帶來全新大型裝置藝術作品《運用幻象－裂縫》。

今年月津港燈節將於1月22日至2月28日登場，為凸顯燈節10年來的轉型與發展，市府開幕當天在公1水域浮動平台，將首度引進無人機、無人船聯合展演，搭配榮獲人氣團體「告五人」表演，陸海空共同展演，為燈節揭開序幕。