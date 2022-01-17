陳思涵邀請相識30年的歐陽倫演出MV。（希望之夏音樂創意提供）

陳思涵推出新單曲〈愛誰對〉。（希望之夏音樂創意提供）

創作歌手陳思涵相隔5年即將推出新專輯，首波單曲〈愛誰對〉，MV請來相識30年好友歐陽倫擔綱男主角，演出一段因一時迷惑最後卻感到空虛至極的愛情故事。陳思函開玩笑說：「其實我默默安排了不少自肥的橋段。」兩人在MV中除了擁抱、頭靠頭相依偎，更牽手跳舞，其實陳思涵演出前一度緊張到狂冒汗，所幸剛當新手爸爸、常睡不飽的歐陽倫義氣相挺，一路拍攝超過12小時終於完成。

陳思涵在沒發片的日子裡，日復一日的做著幕後工作，好像停止為自己努力，因而陷入迷惘困頓的狀態，她將這段時間對自我的懷疑與收穫，延伸到日常生活上的各種經歷並透過音樂抒發；陳思涵說：「感覺到生活沒有方向有段時間了，甚至會不知道為了什麼而活著，這首歌在講既沒膽量向前，卻又無法放棄夢想的矛盾心態。」

她與電音雙人組-G5SH成員之一的LuuX合作完成該曲，當時2人是一邊喝紅酒一邊寫下這首歌，陳思涵笑說這是她第一次在微醺狀態下完成的作品。她預計年中發行久違的新專輯，「今年是我第一張專輯發行的十週年，期待今年有更多機會可以跟很久不見的歌迷們見面」，希望透過音樂做自己，讓大家看見更多她不同的面向。

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