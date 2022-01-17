在備受期待的LG Energy Solution首發上市之前，投資人削減部位，而更多的升息押注亦削弱了投資人的風險偏好，周一南韓KOSPI指數大跌1.09%，收在2890.10點，創下12月1日來新低。

聯準會釋出的鷹派信號帶動美國公債殖利率走高。此外，南韓央行上周升息至1.25%，使其基準利率回到疫前水準。

中國發布的一連串經濟數據證實嚴格的清零防疫措施正在打擊消費者支出，亦使投資信心受到打壓。

重量級科技股帶頭下挫，晶片巨頭三星電子和SK海力士分別下跌0.26%和1.17%。

電池製造商LG Energy Solution在其股票首次公開發行（IPO）交易中籌得108億美元，成為南韓史上規模最大的IPO。此前外媒報導，該公司預計於1月27日掛牌交易。

今年外資賣超韓股2520億韓元。

韓元收跌0.45%，報1192.7兌一美元。