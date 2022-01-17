新冠肺炎本土確診數17日新增17例創新高，桃園市佔15例，其中一名確診個案是因為發生車禍送醫，採檢結果為陽性，Ct值高指揮中心懷疑是舊案例或是偽陽，而當時處理車禍的桃園市中壢警分局3名員警及保安大隊1名員警，立即匡列隔離並接受採檢，結果出爐皆為陰性。

中壢警分局17日表示，該起車禍發生在 15日晚間10時45分，事故受傷的男子經送醫院救治，於16日清晨4時45分分局接獲通報獲報該男子為新冠肺炎確診個案。而當時包含3名處理交通事故之員警及1名保安警察大隊巡邏經過協助處理的員警共有4名，立即匡列隔離並進行PCR採檢，4名採驗全為陰性。

警方也說，同仁所屬單位已立即實施全面清消並採3班分流勤務執行，該辦公處所將持續每2小時內外部環境及應勤裝備消毒1次，落實防疫作為。已請所屬單位同仁加強自我健康管理，並加強落實體溫量測、環境清消、防護裝備等防疫作為，以確保同仁健康狀況。