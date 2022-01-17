東森集團旗下東森購物合併草莓網17日公布2021全年業績283.2億，年增率14.7％，今年2022將持續開發壯大自營商品及EC通路，全年營收挑戰456億。

東森購物董事長王令麟表示，回顧2021年全球經濟受疫情影響，而東森購物獲利仍能屢創新高，其中網路業績從2020年72億到2021年106億，年成長率達到47％，2022年網路通路要挑戰240億，超過2倍成長。

東森購物歸功三項策略奏效，包括以多元通路並進模式穩定經營，其次積極開拓自營商品項目，最後是善用大數據經營。東森購物除了既有網路、電視、電話行銷通路，另外透過併購草莓網強大美妝供應鏈、併購熊媽媽買菜網補強生鮮商品線上通路，完整新零售佈局，讓營收穩定成長。

東森購物網自2017發展自營商品以來，業績占35％營收，鞏固基本盤，10年前就建立大數據分析目標客群，讓東森新零售的營業效率超乎同業，快速累積達1000萬消費客戶。2021年東森購物再提升分析工具，導入顧客數據平臺CDP，透過精準數據分析找出顧客族群，根據顧客消費傾向，設計出不同的行銷策略，達到精準行銷。

此外，積極發展「好吃、美麗、健康」的生態圈，運用AI與會員大數據導客，並以東森幣行銷串聯線上銷售與線下自然美、寵物雲等門市服務，目前東森幣發行已超越205億，未來將持續舉辦東森幣行銷活動，並將結合東森新媒體ETtoday的流量、IP及網紅直播平台的獨家優勢，擴大銷售。

而隨著線上線下銷售不斷擴大，東森購物也積極布建快速物流，除了楊梅幼獅物流中心已於去年10月啟用EC倉的楊梅一倉，預計今年6月楊梅二倉也將啟用，將可提升網路商品入倉比例及快速到貨的比重，過年期間，東森購物網服務更是不打烊，持續提供提供高效、便捷、溫暖的高品質服務。

對於來年景氣，東森購物對上半年零售業績樂觀看待，除了網路業績可望持續攀升外，更看好寵物市場，將與異業合作開展複合式店面，導入新客源，持續開發自營商品，力拚獲利提升再翻倍。