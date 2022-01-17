近年市場風險波動加劇，接下來可能還有通膨危機以及各國縮減購債、緩步升息等影響。面對不確定性高的市場環境，投資人如何避險？如何持盈保泰？看準投資人尋求專業資產管理之需求遽增，台灣投資型保險領導品牌安聯人壽推出由滙豐銀行獨賣的「安聯人壽豐鑽人生系列商品」，該系列商品包含「安聯人壽豐鑽人生變額萬能壽險/安聯人壽豐鑽人生外幣變額萬能壽險」及「安聯人壽豐鑽人生變額年金保險/安聯人壽豐鑽人生外幣變額年金保險」，由專家代為操盤，透過多元布局策略，使資產保障更上一層樓。

全球每日確診人數隨著時序進入冬季，再度於11月緩步攀升，疫苗施打及口服藥有望推出，或有機會緩解疫情衝擊，但全球經濟局勢仍充滿通膨、央行升息、供應鏈壅塞等不確定性，但新變局也代表新機會，一般民眾該如何選擇標的並掌握最佳進出場時機？安聯人壽總經理林順才表示，「投資型保單的優點在於透明、彈性且能規劃符合效益之人身保障方式，加上現在投資人愈來愈重視風險管理，有專業團隊代操管理、又能結合保障與財務規劃的投資型保險商品，在各種財務規劃工具中逐漸脫穎而出。」

過去投資型保單所連結之投資標的多為共同基金及ETF等，投資人仍須自己選擇投資標的，自行調整資產配置、留意風險控管。如今投資型保單連結標的提供多一項選擇，也就是全權委託投資帳戶，將資產配置交由專業團隊管理，以多元資產投資為訴求，隨市況動態調整各類資產比重，對於沒有時間與餘力隨時注意市場脈動的保戶，為相對簡便的財務規劃方式，同時也能以小額資金享有專業管理團隊的代操服務。

安聯人壽表示，為提供保戶多元選擇，「安聯人壽豐鑽人生系列商品」提供每月資產撥回型和累積型之全權委託帳戶。其中，累積型全權委託帳戶連結委託貝萊德投信代操之全權委託帳戶–好積智，透過低成本、高透明度與高流動性的ETF建構投資組合，追求長期淨值增長，並運用智慧指數輪動策略，追求超額報酬；「安聯人壽委託聯博投信投資帳戶–豐收得利(月撥回資產)」，涵蓋低波動股票、成熟與新興市場股債子基金及ETF等標的，運用聯博獨特的DAA動態資產配置策略，結合量化分析與基本面研究，靈活調整股債資產組合，平衡風險與報酬。

「安聯人壽委託貝萊德投信投資帳戶–好心益(月撥回資產)」結合市場情緒動能、基本面、評價面，隨時掌握短、中、長期市場趨勢脈動，階梯式撥回設計，讓資金運用更靈活；「安聯人壽委託安聯投信投資帳戶-智慧平衡組合PLUS(月撥回資產)以風險動能為配置依據，結合經濟基本面、市場技術面等量化訊號，兼顧收益與資本成長。並以控制下檔波動度以及增設防護網的雙重控管機制來因應市場的變化。而「安聯人壽委託摩根投信投資帳戶-豐收亨利PLUS (月撥回資產)」運用雙重訊號前瞻監控，即時調整致力達成長期波動度之目標，並結合摩根獨家配置觀點，配合週期動態調整，穩健中追求成長。目前客戶只要投入最低新臺幣30萬元（或10000美元），即可獲得專業投資團隊的服務，且壽險投保年齡最高可接受至75歲，讓廣泛年齡層顧客的保障及資產配置需求獲得滿足。

有專業團隊負責代操管理、又同時結合保障與財務規劃的投資型保險商品，市場持續看俏，安聯人壽仍提醒，客戶選購連結標的為全權委託帳戶的投資型保險商品時，還是需要隨時留意全權委託投資帳戶的淨值表現與操作狀況，以符合自身需求，除了可選擇每月資產撥回帳戶，客戶也可選擇「累積型」帳戶，累積更多本金享複利效益。