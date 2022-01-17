北市缺席1922預約平台惹議 柯文哲批：名嘴為黑而黑「不可取」

疫情升溫，為解決第三劑疫苗需求，中央15日重啟1922平台，但台北市早在3日開啟預約系統，並實施每周一、二預約的制度，但中央重啟系統後，台北市因此未加入第19期疫苗預約，引發外界批評，台北市長柯文哲今忍不住痛批，名嘴為黑而黑，不知道事實真相，很不可取。

柯文哲指出，台北市疫苗預約系統1月3日開放，本來是給第二劑打滿5個月的民眾預約追加劑，但中央在7日突然把追加劑縮短為3個月，因此，北市8日又加開預約系統，而北市的預約比中央早開放，因此，1922開放後，台北市就沒有預約名額，但很多名嘴卻拿這個黑我們。

柯文哲忍不住抱怨指出，不要為了黑我們、故意去黑我們，有時候我也會罵人，但名嘴黑我們，不知道事實真相，很不可取，這周預約沒有在1922是因為北市先開放系統，而24日北市的名額就會併入中央系統處理，下周北市會提供23萬注射名額。