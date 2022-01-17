明新科大目前有3名師生確診，縣府緊急進行足跡全面消毒，在校園成立機動篩檢站，擴大接觸者採檢，17日宣布即日起新竹縣兒少、身心障礙機構全面暫停探訪，關懷據點共餐改為領餐。

此外，新竹縣文化局美術館、縣史館加強防疫措施，入館人數控制100人以下入館，並維持觀眾間社交距離，每次參觀以2小時為限。

縣長楊文科呼籲民眾配合室內、外無法保持距離皆須戴口罩，包括拍照、唱歌等行為，全面禁止探病與試吃，全縣各級學校恢復午餐隔板等防疫措施。

楊文科說，為強化各醫療機構等高風險區域防疫，新竹縣在1月9日起宣布縣內所有醫院、護理之家、長照機構全面禁止探病、探訪，陪病者僅限一人需有PCR陰性證明。

因應本土案例持續延燒，即日起加強嬰幼兒、兒少相關機構防疫，兒少安置機構、身心障礙機構全面暫停探訪，托嬰中心開放收托，但全面禁止訪客。

關懷據點共餐改為領餐，但獨居老人關懷不打烊，居家服務及中、低收入戶餐飲服務不中斷，並加強電話關心。

對於縣內遊民，社會處加強走動式關懷，並要求避免群聚及向警戒區遷移，要求公眾場所配戴口罩、實施體溫量測。同時要求社運、身心障礙、婦女及新住民團體等辦理活動，須全程配戴口罩。

衛生局呼籲，尚未接種新冠疫苗第1劑、第2劑的18歲以上民眾盡速接種，完成2劑疫苗建議追加第3劑，讓保護力再提升，縣府也推出「竹縣疫苗地圖」，方便民眾查詢66家新冠疫苗合約院所。