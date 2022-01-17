提親要求20萬聘金，遭親家大罵「賣女兒」！1名準新娘日前由準婆婆到家中提親，她的母親當場要求「小聘12、大聘26」，再加喜餅8萬，母親解釋不會收大聘，但準婆婆仍認為一共要給20萬聘金相當多，當場罵未來親家「是賣女兒？」網友則認為20萬是公道價，一般提親都是大約這金額。

該女網友在臉書「匿名公社」發文表示，日前她的「準婆家」到家中提親，她的母親要求需「小聘12（萬）、大聘26（萬）」，還有餅錢8萬，準婆婆則當場怒轟她的家人是「賣女兒」，她的母親解釋大聘只形式，不會真的收下，但對方仍認為小聘12萬金額太多，甚至認為如今沒什麼人吃餅，餅錢8萬也想省下。

該女網友說，她的家族是大家庭，她的曾祖父、父親都是長子，她也是家中唯一的女兒，聘金已經收得很保守，提親過程她的男友也不斷安撫母親說由他負責聘金就好，但男友母親仍相當不滿，甚至認為兒子是遭原PO「下符」才不聽話，原PO則無奈說費用她與男友都會處理，不懂男友母親為何極力反對。

準婆婆到家中提親，新娘的母親要求「小聘12、大聘26」，再加喜餅8萬，母親解釋不會收大聘，但準婆婆仍認為一共要給20萬聘金相當多。（翻攝自臉書「匿名公社」）

其他網友則留言建議，「12萬小聘跟8萬餅錢不是基本嗎？這樣都嫌多的話，那你以後的問題也會更多才對」、「大聘不收、小聘加餅錢20萬其實不過分」、「我是覺得餅錢8萬還好啦、小聘12萬也還好」、「大聘就真的只有擺出來，沒跟對方收！現在結婚沒花40、50萬有點難了」。