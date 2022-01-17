《明日之星》冠軍歌手舉辦粉絲見面會。（寶吉祥集團提供）

《明日之星》冠軍歌手舉辦粉絲見面會。（寶吉祥集團提供）

《明日之星》8位冠軍歌手舉辦的個人粉絲見面會於上周末熱鬧開唱，郭婷筠與陳怡婷分別在15日及16日登台演出，率先打頭陣的郭婷筠，除帶來許多拿手歌曲，亦與歌迷分享為人父母的心情及生活上的點點滴滴。特別的是，身為前世情人的郭爸爸也以歌迷身分現身，在台下與郭婷筠深情對唱「姻緣天註定」。此外，郭婷筠更商請多位演藝圈好友錄製VCR為即將過生日的夫婿彭正驚喜慶生，為整場音樂會帶來高潮，當影片最後看到自己的小孩彭Q用著奶音說：「爸爸，生日快樂！」彭正在台下熱淚盈眶，氣氛溫馨。

問到首場粉絲見面會心情如何？演唱經驗豐富的郭婷筠笑說比起唱歌，製造驚喜她比較緊張，很擔心精心準備的蛋糕露餡，也擔心彭正會不會沒有感動，還好最後圓滿成功。看到300位粉絲不畏寒冷，從各地包車上台北只因為想聽她唱歌，郭婷筠感動說：「看到這麼多粉絲喜歡聽我唱歌，我會繼續唱歌給你們聽，直到不能唱的那天！」

16日登場的療癒歌姬陳怡婷為準備這次演出，自己彷彿成為演唱會編導，每首曲目都悉心標記出想法，首次獨挑大樑長達兩小時的演出，陳怡婷特地搬出塵封已久的跑步機，天天練跑增加肺活量，相當用心。除了台語歌曲，陳怡婷亦帶來膾炙人口的日本演歌，音樂科班出身的她也首度將鋼琴搬上舞台，自彈自唱比賽時最高分歌曲「等待舞伴」、出道歌曲「對分」及長笛演奏「人生的歌」，讓歌迷一飽耳福同時，陳怡婷也在舞台上暢談參加歌唱比賽的心路歷程，並提供小禮物與歌迷進行問答，互動熱絡。

值得一提的是，陳怡婷爸爸媽媽也號召了一台親友團遊覽車，來為寶貝女兒助陣，期勉愛女在音樂之路持續努力耕耘，不要辜負歌迷的期待；台下更有一名重量級資深粉絲現身，是陳怡婷的103歲外婆也都遠從淡水前來欣賞孫女的演出！ 陳怡婷說：「從我比賽開始，重要時刻：20關闖關成功、在小巨蛋國標舞比賽，外婆都一定會到場，這次本來想說疫情關係，請外婆在家休息，但外婆堅持一定要來現場為我加油，看到這麼多人到場支持，滿滿的感動。」