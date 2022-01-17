大S（徐熙媛）、汪小菲在2021年11月宣布離婚，10年婚姻正式畫下句點，恢復單身的大S心情平靜，她現在專心照顧一對子女，無意現身螢光幕，不過陸網近日卻瘋傳大S離婚後首度露面受訪照，還大讚大S激瘦又變美，對此，大S經紀人也向媒體還原大S受訪照真相。

微博近日瘋傳大S、小S同框受訪照，並稱這是大S離婚後、重新調整心態再回歸，還煞有其事地形容：「大S減肥成功，走成熟路線，和小S在一起顯得比妹妹的臉還小，五官比妹妹精緻」、「大S的少女臉真美、煥然一新，但是還是掩蓋不了眼神裡的傷感」、「離婚後的大S，終於調整心態再次回歸公眾視線」。

陸網瘋傳大S離婚後受訪照。（圖／取材自微博）

陸網瘋傳大S離婚後受訪照。（圖／取材自微博）

針對陸網瘋傳大S離婚後首度受訪照，根據《CTWANT》報導，大S經紀人則表示，該畫面是大S在3年前和小S、阿雅、范曉萱參加真人秀《我們是真正的朋友》的受訪照，並強調，大S近期並沒有露面受訪。

但仔細看陸網照，小S的髮型和她的日常PO照稍有不同，同時，小S也曾在節目《熙娣想聊》中提到，她和大S不會再合體辦演唱會，也透露大S無意公開亮相，表示她目前專心照顧小孩、退居幕後。且大S離婚時就透過經紀人表示，她會先暫時休息一陣子「照顧好自己跟家人的心情」，表示工作的事情不是首要。