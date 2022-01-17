台南購物節17日舉行「泰嘉水雲川」輕豪宅捐贈儀式，盼刺激民眾消費。（泰嘉提供）

該輕豪宅大獎「泰嘉水雲川」位於九份子重劃區的31.6坪、總價880萬。（泰嘉提供）

該輕豪宅大獎「泰嘉水雲川」位於九份子重劃區的31.6坪、總價880萬。（泰嘉提供）

台南購物節活動登錄金額已突破80億元，為刺激民眾繼續消費、旅遊，泰嘉開發董事長呂金發霸氣助陣，攜手南市兩大不動產公會，將送出位於九份子重劃區的31.6坪、總價880萬「泰嘉水雲川」輕豪宅，為南市購物節活動掀起高潮。

台南市不動產開發商業同業公會及台南市大台南不動產開發商業同業公會為呼應中央振興五倍券政策，同時響應台南購物節活動，並吸引更多消費者到台南旅遊消費，今（17）日由台南市不動產開發商業同業公會郭建志理事長及台南市大台南不動產開發商業同業公會詹雅喨理事長共同宣布，提供一戶2＋1房新成屋。

泰嘉開發董事長呂金發表示，九份子生態低碳示範重劃區是台南市積極推動的低碳示範社區，面積廣達101公頃，本次提供抽獎物件該棟大樓擁有便利交通與綠地環境優勢，附近擁有生態河主題休閒景觀及設施，距離北區大型賣場只要10分鐘車程。

呂金發指出，整個社區1500坪低密度開發基地，臨近生態河玉帶環腰絕佳風水，採日本住友GRAST制震宅結構，並將透過北外環快速道路的便利交通路網，迅速連結南科與市區各大商圈，北外環道路全線完工通車後，從九份子到南科，只需約15分鐘左右車程，並坐享九份子九年一貫雙語名校學籍。

呂金發提到，「泰嘉水雲川」基地面積達1532坪，該戶屬於2＋1房產品，坪數31.60坪，今年3月將完工交屋，擁有海灣型泳池、廚藝教室、健身房、視聽室、圖書閱覽室、SPA、以及瑜伽教室等公共設施，市價總價已超過880萬元。

台南市長黃偉哲表示，感謝台南市不動產開發商業同業公會及台南市大台南不動產開發商業同業公會所有會員對於活動的熱烈支持，台南購物節發票登錄截止日為111年3月5日，兩間全新美屋大獎將在111年3月12日於三井outlet戶外廣場抽出，歡迎全國民眾抽空到台南旅遊消費，共同參與這場全民購起來的消費盛會，越早登錄中獎機會越大。