泰雅渡假村歐式花園，競賽當天也開放紮營。（泰雅渡假村提供／廖志晃南投傳真）

受疫情影響，旅遊型態轉變，戶外露營蔚為風潮，泰雅渡假村將於2月4日舉辦「最創意露營」競賽，只要線上報名成功，整個園區47.5公頃都可紮營，並由園區遊客投票選出最有創意的露營家，首獎可獲2萬5250元獎金。

泰雅渡假村經理李浩瑋表示，當天只要在園區營業使用安全範圍內，不管是在歐式花園、親子公園、馬赫坡草原、天空步道，只要不影響公共安全及他人權益，就可以紮營，每帳1200元（5人），競賽採不供電、定點供水方式。

李浩瑋表示，「最創意露營」競賽將於於2月4日下午2點至5日上午9點，開放園區遊客投票，每人限投1票，選出心目中最有創意的露營家，參加投票民眾享有餐飲消費折抵券；獲選前3名最有創意的露營家，分別可獲得首獎2萬5250元獎金、第2名高級煤油暖爐（市價1萬多元）、第3名鑄鐵鍋3件套組（露營人夢幻逸品）。

遊客如果不想參加競賽，泰雅渡假村汽車露營區，可容納1000多人、100多輛RV汽車停放，設有專屬的野炊烤肉區且設備完善，可以體驗不同於房間的住宿，享受戶外露營樂趣。

園區內還有巴洛克式建築風格的泰雅皇宮，整體氣勢富麗堂皇，使人有如身處歐洲的皇室貴族；渡假木屋以原木打造，可享受森林浴，沉浸在大自然中忘卻塵世的喧囂；園區的泰雅溫泉遠近馳名且取得合法溫泉標章，碳酸氫鈉泉質可滋潤皮膚，有益健康。相關活動資訊請上「泰雅渡假村官方粉絲團」查詢，或電（049）2461311由專人服務。