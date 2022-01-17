陳時中稱太太預約不到高端 柯文哲酸「炒作聲量」：打不到莫德納的更多

衛福部長陳時中太太聲稱在北市預約不到接種高端疫苗，市府安排3000多劑也被登記滿了，市長柯文哲17日表示，有人聲量太大，會故意炒作，算百分比就知道，選擇打高端的人，一定比打莫德納更容易被打到，粗暴的言論大可不必。

柯文哲今午主持防疫記者會指出，北市被指打不到高端，這是典型的認知作戰，以北市登記狀況來看，莫德納有2萬人、BNT有5000人、高端則是1000人，市府在布設接種站的時候，會按照需要量安排，不可能把2萬劑容量，從莫德納移去打高端。

他說，常常是這樣，有人聲量太大，會故意炒作，想打莫德納打不到的人比高端更多，不想要再口水戰，醫學是統計的科學，依民眾的預約量提供施打點，打高端的人一定比打莫德納更容易被打到，算百分比就知道，講那些話沒有必要，粗暴的言論大可不必。

副市長蔡炳坤補充，醫院4種疫苗都有特別門診，明天開始1922預約系統也有把安排7200劑高端，民眾可以透過預約系統或特約門診打高端。另外，原本北市有7處中型接種站，明天起再增加南港火車站，同樣可在1922系統預約。