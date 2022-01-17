第20輪疫苗明起預約 北市再增南港火車站接種站 16:492022/01/17 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市副市長蔡炳坤提到，明天上午10點開始，中央1922開始預約，北市共提供23萬量能，並新增加1處中型接種站「南港火車站」。（北市府提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央15日重啟1922預約系統，但卻沒有台北市名額，台北市長柯文哲因此挨轟，柯文哲解釋，因台北市預約系統早在3日重啟，才沒加入第19期疫苗，但18日1922開始預約，北市將提供23萬量能供民眾預約。 台北市副市長蔡炳坤提到，明天上午10點開始，中央1922開始預約，北市共提供23萬量能，並新增加1處中型接種站「南港火車站」，每天有1千個名額，台北市的中型接種站就從7個增加為8個，再加上北車持續服務，就有9個院外的場域可施打。 海底撈板橋店驚爆確診者足跡 停業清消2天 中央下令加開高端門診 北市酸 莫德納打氣多20倍 #北市 #中型接種站 #預約 #台北市 #量能 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北拚防疫 侯友宜呼籲市民年前踴躍施打疫苗 11:432022/01/17 政治 竹縣新月沙灣遊憩區設施改善 何淦銘要求6月底完工 14:592022/01/17 生活 陽明晉身資產股 坐擁十土地 04:102022/01/17 產業．科技 第20輪明預約 莊人祥：可考慮BNT 04:102022/01/17 焦點要聞 北市嬰幼兒托育地圖 民怨資訊不詳盡 04:102022/01/17 地方新聞 摺疊機買氣熱 有望躍新主流 04:102022/01/17 全球財經 陸軍33化學兵重裝集結！前進台北車站、機捷加強消毒 12:422022/01/17 政治 北市警局人事室警務正快篩陽性 經PCR確認虛驚一場 12:342022/01/17 社會 長程陽性率7.19％ 16人送集檢所 04:102022/01/17 焦點要聞 中市圖北屯兒童分館 票選館名 04:102022/01/17 地方新聞 北農抽查蔬果8.3％不合格 100件農藥超標、銷毀1萬8669公斤 12:042022/01/17 生活 生活熱門新聞 印度神童恐怖預言提前發生 台灣遭點名：持續注意4件事 - 生活 新北確診＋2 亞東護理師板橋趴趴走 吃海底撈、逛小遠百 - 生活 亞東確診護理師打完第三劑4天後有症狀 Ct值曝光 - 生活 北市疫苗護照擬20日上路 三種燈號辨識分類 - 生活 新北新增2例確診餐廳再禁內用？ 侯友宜這樣回應 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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