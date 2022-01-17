中央15日重啟1922預約系統，但卻沒有台北市名額，台北市長柯文哲因此挨轟，柯文哲解釋，因台北市預約系統早在3日重啟，才沒加入第19期疫苗，但18日1922開始預約，北市將提供23萬量能供民眾預約。

台北市副市長蔡炳坤提到，明天上午10點開始，中央1922開始預約，北市共提供23萬量能，並新增加1處中型接種站「南港火車站」，每天有1千個名額，台北市的中型接種站就從7個增加為8個，再加上北車持續服務，就有9個院外的場域可施打。