台北市長柯文哲母親何瑞英受訪時稱怕被人說干政，沒有去過市府、黨部，但被人拿出證據打臉曾在市長室吃過便當。柯文哲17日表示，4年前的事年代久遠，不必對一個老人家講的話追殺到底，粗暴的言論大可不必。
柯文哲今午主持防疫記者會，面對提問柯媽媽稱怕被人說干政，沒有去過市府、黨部，但被拿出證據打臉曾在市長室吃過便當，他指出，4年前年代久遠，最近是真的沒來，「這種東西，唉，一個老人家講的話要追殺到底嗎？」
柯文哲說，4年前來過，所以有什麼意見嗎？好啦好啦，粗暴的言論大可不必。
台北市長柯文哲母親何瑞英受訪時稱怕被人說干政，沒有去過市府、黨部，但被人拿出證據打臉曾在市長室吃過便當。柯文哲17日表示，4年前的事年代久遠，不必對一個老人家講的話追殺到底，粗暴的言論大可不必。
柯文哲今午主持防疫記者會，面對提問柯媽媽稱怕被人說干政，沒有去過市府、黨部，但被拿出證據打臉曾在市長室吃過便當，他指出，4年前年代久遠，最近是真的沒來，「這種東西，唉，一個老人家講的話要追殺到底嗎？」
柯文哲說，4年前來過，所以有什麼意見嗎？好啦好啦，粗暴的言論大可不必。
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