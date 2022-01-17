手中訂單滿滿、高毛利產品出貨比例增加、平均單價提升，聚陽（1477）自結2021年稅前獲利33.98億元，年增25.09％，稅前每股獲利為14.33元。

由於新舊客戶下單量持續成長，手中訂單已排滿到上半年；加上今年高毛利產品比例可望衝高到五成以上的高峰，聚陽樂觀預期，2022營運暢旺，已訂下維持二位數成長的目標。

越南復工率提升，且運輸不順問題緩解，讓聚陽2021年的營運拉尾盤，第四季的營收優於市場預期，單季的營收衝當年高峰，激勵2021年全年合併營收289.3億元，創下歷史新高。

對於2022年，聚陽認為，雖然塞港、物流運輸仍是今年可能影響營運的不確定性因素，但，預期，「最壞的狀況已過」，2022年全球海運不順問題將可逐漸獲得緩解。

經過疫情衝擊，聚陽指出，歐美服飾消費終端需求回溫，市場買氣明顯增加，而品牌客戶庫存水位處在歷史低點，持續積極回補訂單，2022年的訂單能見度展望極佳。

聚陽指出，包括前五大品牌客戶中的GAP，和美國最大的零售商如Target、Kohl's等合作廠商，訂單都恢復了成長動能，加上又有新客戶加入，以目前手中美國客戶訂單量，整體而言，都比2021年呈現成長，上半年的出貨量增加應沒有問題。

2021年，聚陽整體出貨量已達到1700萬打，比2020年成長16.4％以上；2022年在舊客戶下單量成長、電商及新客戶數量增加下，聚陽樂觀看待2022年出貨量，估計仍將會有二位數的成長。

除出貨量預期會增加外，聚陽指出，經過疫情的影響，服飾消費市場對運動類服飾、休閒機能性的需求增加，而根據目前在手訂單統計，平均單價較流行服飾高的運動類服飾、休閒機能性的訂單量已超過五成，這對2022年整體的營收、獲利成長都有提升動能。

在訂單量、客戶數等都顯示優於去年下，聚陽高層對於2022全年營運審慎樂觀，估營收可達雙位數成長，有望再創新高持高度期待。