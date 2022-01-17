劍潭收確診者還上課嚇壞民眾 黃珊珊：誤會！ 沒有公共區域重疊 17:522022/01/17 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市啟用劍潭青年活動中心作為加強版防疫專責旅館。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市啟用劍潭青年活動中心作為加強版防疫專責旅館，但卻傳出中華民國觀光導遊協會安排上百名導遊在活動中心上課，讓學員很憂心。對此，台北市副市長黃珊珊回應，上課地方跟安心檢疫所沒有任何公共區域重疊，應是他們有誤會。 黃珊珊強調，劍潭青年活動中心是完全獨立三棟不同建築，上課地方跟安心檢疫所、關懷檢疫所2個所，沒有任何公共區域重疊、沒有共用區域，應該是他們有誤會，連空調都沒有聯合在一起。 劍潭檢疫所轉型收確診病患 保全還要幫提行李嚇到離職 劍潭活動中心改收確診者卻仍讓導遊協會上課 百名學員擔憂 #上課 #劍潭 #誤會 #公共區域 #重疊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市上課免黃卡 舞會要疫苗證明惹議 04:102021/12/25 地方新聞 徐若瑄哭喊「誤會被解開」 她一看勸：別再自己加戲 14:452021/12/27 娛樂 5台機車整齊停放 她一看秒檢舉：是不是誤會什麼 10:032021/12/31 生活 北市旅館爆3例確診疑群聚 黃珊珊曝這三天重疊 明環境採檢 16:292021/12/30 生活 要過年了！ 桃園教育局辦7場線上課程 教說話藝術、壓歲錢理財 20:022022/01/14 生活 誤會引爆衝突 4人持球棒痛毆遲緩兒 04:102022/01/06 社會新聞 康寧大學斯里蘭卡生延畢案 寒假補修17日開始上課 10:422022/01/07 生活 昨1本土個案陪女兒採檢卻確診 今2採結果出爐 15:242022/01/17 生活 信誼兒童動畫獎 居家上課經歷入題 19:062022/01/15 生活 落地採檢輕症患者改住集檢所 條件放寬20-49歲適用 14:392022/01/17 生活 再加234床若不夠用 柯：去年5月惡夢重來 04:102022/01/16 焦點要聞 生活熱門新聞 印度神童恐怖預言提前發生 台灣遭點名：持續注意4件事 - 生活 新竹巨城購物中心昨現逃難潮 採檢265人PCR結果出爐 - 生活 新北確診＋2 亞東護理師板橋趴趴走 吃海底撈、逛小遠百 - 生活 炸雞腿便當選左腿還是右腿？ 老饕曝關鍵：這腿最好 - 生活 亞東確診護理師打完第三劑4天後有症狀 Ct值曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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