台北市啟用劍潭青年活動中心作為加強版防疫專責旅館，但卻傳出中華民國觀光導遊協會安排上百名導遊在活動中心上課，讓學員很憂心。對此，台北市副市長黃珊珊回應，上課地方跟安心檢疫所沒有任何公共區域重疊，應是他們有誤會。

黃珊珊強調，劍潭青年活動中心是完全獨立三棟不同建築，上課地方跟安心檢疫所、關懷檢疫所2個所，沒有任何公共區域重疊、沒有共用區域，應該是他們有誤會，連空調都沒有聯合在一起。