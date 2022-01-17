鐵道街上的1輛自小貨車前方擋風玻璃遭陳嫌拿石塊砸毀。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方趨前盤查涉案的陳姓嫌犯，陳嫌坦承砸毀3輛車。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名陳姓男子昨（16）日因認為鐵道街社區路邊車輛警報器太吵，無法入睡，憤而就地拿起磚塊和石塊砸毀3輛自小客車，受害車主報案，警方在案發附近地點訪查，得知陳男曾鬼祟出現後，3車擋風玻璃就碎裂呈蜘蛛網狀，循線逮捕陳男，陳落網辯稱「心情不好」，訊後被依毀損罪嫌送辦。

高市三民一分局哈爾濱所於1月16日晚間10時許接獲民眾報案，指停在鐵道街上的車子遭人砸毀，警方到場採證，發現除報案人自小客後方擋風玻璃被人砸毀外，旁邊另有1輛自小貨車的前方擋風玻璃也疑遭石塊砸毀，由於當天晚間6時，也有1輛自小客車後方擋風玻璃在同一地點也遭人砸碎，警方研判有地緣關係，應為同一人所為。

警方在現場查訪，有民眾告知案發前後曾看見可疑人士往一處公寓方向離開，於是當晚加派人手於附近訪查兼守望埋伏，發現符合特徵的陳男從社區公寓內走出，於是趨前盤查，陳男見事跡敗露，供稱因社區內的車子發出聲響，導致他無法安穩入睡，一時心情不好，於是拿地上磚頭及石塊砸破停在一旁車輛玻璃，訊後依毀損罪嫌函送偵辦。