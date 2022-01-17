P.LEAGUE+在17日針對G24新竹街口攻城獅vs福爾摩沙台新夢想家的比賽，新竹街口攻城獅總教練林冠綸及洋將辛巴，分別於場上及個人社群媒體批評及侮辱裁判，分別處以罰款新台幣5000元。另針對新竹街口攻城獅總教練林冠綸不當言論涉及恐嚇，予與書面警告。

針對15日這場比賽，聯盟分別針對林冠綸與辛巴為何遭到罰款提出說明如下，『事件：攻城獅總教練林冠綸在比賽中公然以言語批評、侮辱裁判。說明：第二節還有7分鐘，林冠綸言語批評、侮辱裁判，依聯盟賽事章程第三章聯盟相關人員行為準則第19.1條「相關人員不得公然批評、侮辱其他球員、裁判、聯盟相關人員或一般社會大眾。違反上述規定者，得處罰款最高新臺幣拾萬元整。」處以罰款新台幣5000元整。另第三節還有5分21秒，林冠綸針對夢想家錢肯尼不當言論涉及恐嚇，予與書面警告。

事件：攻城獅辛巴(Sim Bhullar)於個人社群媒體發文批評、侮辱裁判，說明：攻城獅vs.夢想家賽後，辛巴於個人社群媒體以限時動態方式發文批評、侮辱裁判，依聯盟賽事章程第四章聯盟球員行為準則第25.1條「球員不得公然批評、侮辱其他球員、裁判、聯盟相關人員或一般社會大眾。違反上述規定者，得處罰款最高新臺幣10萬元整。」處以罰款新台幣5000元整。