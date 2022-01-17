新竹縣首間百貨公司—遠東百貨竹北店，在14日啟動試營運即人潮爆滿，開門迎客的首日即登上Google熱搜關鍵字榜首，開幕首個週末，遠百竹北店人潮仍舊滿溢，回升的氣溫也讓竹北人逛街的熱情升溫，進場人龍排了一圈又一圈，讓各家進駐新店都人氣滿點。

新竹迎來熱力四射的Hooters美式餐廳，且有Hooters Girls每日送上三次呼拉圈拋接演出，新奇的用餐體驗可謂「平地一聲雷」，在竹北遠百的社群中引發大量網友迴響。(戴志揚翻攝)

由於遠東百貨竹北店有約350個品牌櫃位進駐，不僅超過5成是新竹地區首見，更有8成餐飲品牌是獨家，成為民眾朝聖熱點。在遠東百貨竹北店的進駐的獨家餐飲品牌中，不遠千里將招牌Hooters Girls的魅力熱情直送到竹北的美式餐廳Hooters，更是成為民眾打卡熱點！

新竹迎來熱力四射的Hooters美式餐廳，且有Hooters Girls每日送上三次呼拉圈拋接演出，新奇的用餐體驗可謂「平地一聲雷」，在竹北遠百的社群中引發大量網友迴響。

新竹迎來熱力四射的Hooters美式餐廳，且有Hooters Girls每日送上三次呼拉圈拋接演出，新奇的用餐體驗可謂「平地一聲雷」，在竹北遠百的社群中引發大量網友迴響。(戴志揚翻攝)

首度在雙北以外開設新店的Hooters，全台第三家店落戶竹北大遠百，店內經典美式餐點—招牌辣雞翅、碳烤海鮮、美式炸雞、巨無霸漢堡與豬肋排等，都讓你能盡情大快朵頤；還能暢飲Hooters竹北店獨家的蘋果風味水果酒Somersby cider。除了限定款酒水，Hooters竹北店還獻上全新的兒童餐—，雞腿肉通心粉、迷你漢堡排，且特地選用可愛餐盤裝置，讓小朋友玩得開心也吃得開心；假日期間Hooters大姊姊也將與小朋友進行互動遊戲，讓全家人營造歡樂回憶。

新竹迎來熱力四射的Hooters美式餐廳，且有Hooters Girls每日送上三次呼拉圈拋接演出，新奇的用餐體驗可謂「平地一聲雷」，在竹北遠百的社群中引發大量網友迴響。(戴志揚翻攝)

新竹迎來熱力四射的Hooters美式餐廳，且有Hooters Girls每日送上三次呼拉圈拋接演出，新奇的用餐體驗可謂「平地一聲雷」，在竹北遠百的社群中引發大量網友迴響。有網友逗趣表示「老婆大人您在家好好休息，我帶孩子去親子餐廳，小事，我應付的來」、「年紀到了，需要搖呼拉圈消消鮪魚肚」、「這是餐廳嗎？根本是景點吧！？」，輕易就能感受到竹北爸爸們對於體態優美，且健康動感的Hooters Girls充滿熱切期待；面對Hooters Girls放送的豐沛熱情，似乎也讓竹北媽媽感受到不小壓力，只能在社群中苦笑「怪不得老公會揪去竹北大遠百」。看來Hooters不來則已，一到竹北就一鳴驚人！成為了新竹人家家戶戶的討論焦點！