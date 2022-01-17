動見体劇團《凱吉一歲》親子版的精彩演出片段。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

狠劇場《光年紀事：台北－哥本哈根》的精彩演出片段。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

雲門舞集總監鄭宗龍《霞》的精彩演出片段。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

新藝計畫純白舍Dance Lab《平行視探》精彩演出片段。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

台中國家歌劇院上半年重頭戲2022 NTT-TIFA，將於4月2日起登場。台中國家歌劇院17日表示，今年將以「改變視角的觀看」為主軸，引領觀眾體驗創新科技與表演藝術的虛實轉換與體驗，包括使用3D眼鏡、透過手機與平板電腦延伸擴充觀眾在傳統劇場內欣賞藝術演出的感受，展開充滿想像的藝術大冒險。

因應全球疫情變化，台中國家歌劇院的2022 NTT-TIFA自4月2日至5月29日登場，但原規劃3檔國際節目將缺席，調整為在劇場獨家實況放映羅伯．勒帕吉《在月球的彼端》與M＆B雙人組《大潮》，透過劇場大型投影讓觀眾彷彿置身於演出現場觀看國際演出。

歌劇院指出，2022 NTT-TIFA展演節目將數位日常體驗融合到演出中，狠劇場《光年紀事：台北─哥本哈根》，運用4D Box智慧舞台浮空投影技術，打造豐富奇幻的視覺影像；驫舞劇場《看見你的自由步2.0》在歌劇院公共空間打造一座「AR櫥窗」，觀眾將能近距離感受極緻且獨特的身體樣貌；新媒體藝術家王連晟的《客廳》展覽與演出，透過程式演算一窺在人工智慧的發展下，機器人與人類共存的未來樣貌。

雲門舞集藝術總監鄭宗龍與美國4座葛萊美獎得主馬塞洛．阿內茲聯手全新創作《霞》，特別選用日本音樂家清水靖晃改編的巴赫《無伴奏大提琴組曲》的音樂，打造悠遠深厚的聲場空間。

榮獲第12屆台新藝術獎年度五大作品的《凱吉一歲》，由動見体劇團藝術家林桂如、董怡芬及科技藝術家王仲堃，打造親子同樂的聲響實驗室。中部藝術新秀創作實驗基地「新藝計畫」，以「影像」命題的獲選團隊純白舍Dance Lab，運用影像與空間打造《平行視探》。

歌劇院駐館藝術家鄭伊里，融合歌劇院建築核心元素：光、空氣、水，以兩年駐館創作電聲肢體劇場《感質》。2022 NTT-TIFA節目請洽歌劇院：https：／／www.npac-ntt.org／index。