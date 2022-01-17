本土疫情升溫，爆發疫苗第3劑搶打潮，對於是否重啟花博大型接種站，台北市長柯文哲直言「我要去哪找醫生？」他認為一周打23萬劑差不多，按這個速度應該2月底之前，第3劑會全部打完。

柯文哲指出，北市現在有診所、健康服務中心、醫院、又有9個注射點，問題不是要不要開花博，而是開花博還要有人去打，要有疫苗、醫護人員，「老實講，一個禮拜打23萬差不多了啦，開了花博，我要去哪找醫生？」

柯文哲說，還有一點，不是找不到醫生，問題醫院還有其他病人要照顧，不能所有病人不管，全部去打疫苗，一個禮拜打23萬差不多了，大概打5個禮拜，過年只停4天，按這個速度應該2月底之前，第3劑就全部打完了。

北市副市長蔡炳坤補充，23萬是預約量，各大醫院4種疫苗都有提供特別門診，這周有兩萬多，因此台北市醫療量能不止23萬，一定超過25萬，造冊接種也持續進行，多元符合各方需求。