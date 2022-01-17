吳宗憲花4億當女兒樓上鄰居！ Sandy氣哭罵「恐怖前世情人」

吳宗憲、吳姍儒（Sandy）主持的中天綜合台《小明星大跟班》，17日歡度6周年，Sandy將於29日舉辦婚禮，坦言因為疫情變化，現在還在靜觀其變。吳宗憲接著自爆：「她要搬新家，結果新家就在我家樓下！哈哈哈！」Sandy大翻白眼地說：「你們一定不敢相信，我買了新房子，他買在我樓上！還問我我可不可以打一個消防通道，可以溜索下來。氣死我了，他真的買在我樓上，而且我不知情耶！」直呼爸爸真是「恐怖的前世恐怖情人」！

Sandy說，當初她說要買房，爸爸還說買那裡不好，最後又說：「不然爸爸去幫你談看看。結果就偷偷買了樓上！」因為同一棟房子格局類似，「得知你要住樓上，王先生（指未婚夫）說要把隔局改一改，因為覺得晦氣！」吳笑回：「不要亂改，那個消防通道旋梯旋下來，剛好在床正中央！」

吳宗憲、吳姍儒（Sandy）主持的中天綜合台《小明星大跟班》歡度6周年。（陳俊吉攝）

吳宗憲、吳姍儒（Sandy）主持的中天綜合台《小明星大跟班》歡度6周年。（陳俊吉攝）

吳宗憲笑著解釋，因為建商是他的好朋友，對方跟他說「來跟我喝茶一坪少10萬」，後來聽說一大棟剩兩層，且「另一層就在你女兒那層樓上」，他馬上說「OK，成交！而且經裝潢好了！」他透露該建案位於敦化南路，一戶133坪兩億多，「我買同一層10樓共兩戶，裝潢就花3000多萬！Sandy的有幫她一點，但她自己很會賺。現在漲到一坪170幾萬」。

Sandy繼續抱怨，她知道後默不吭聲，「氣到回家哭，很可怕，脫離不了！而且他很低級，他跟我說現在流行密碼鎖，說裝那個好啊，我不疑有他，裝了後就問我密碼是？」聽得憲哥又說：「妳難道沒聽過親戚不計較嗎？」

至於婚事，Sandy說，自己真的已經忙到焦頭爛額，現在就是等政府公告屆時的防疫措施，還是希望可以如期舉行。憲哥又接話：「是要看疫情還是看戀情變化？」氣得Sandy搶走麥克風嚷：「把他抓走！」被問是否期待當阿公，憲哥說「還好耶」，Sandy也說「可以期待妹妹啦，我還好」，吳宗憲又笑說「應該期待阿姨」，讓Sandy受不了說以後節目要改成《小明星小明星》， 不准他講話，他只能坐在旁邊。

吳宗憲花4億當女兒樓上鄰居。（陳俊吉攝）

Sandy正為籌備婚禮忙得焦頭爛額。（陳俊吉攝）

被問前陣子剛闖禍的鹿希派可以去姊姊婚禮嗎？吳宗憲說「要問姊姊要不要讓他去，人去就好，動物不要去！」Sandy緩頰：「他是我弟啦，賓客名單我會決定！」也透露昨天有去參加曾沛慈的婚禮，「我開玩笑說不是參加婚宴，是參加彩排流程的，發現婚禮愈簡單愈好，跟我想得差不多，我們的流程也非常簡單，主人開心、賓客也開心，很恭喜沛慈」。

吳宗憲也主動提及準備要以《小姐不熙娣》回歸10點戰線的小S，說要慶祝小老妹熙娣要回來「吸地」，「這是吉事非常好，就像在同一市集裡面，大家一起在這裡做生意，一起把人潮拉回來」，並開玩笑說「人家看看她節目覺得還好，又回來！」認為收視不會受影響，就是互相激勵、競合作用，又是競爭又是合作，雖然節目競爭，但合作共同把這一條街做起來，把晚上10點檔做得最棒、共蒙其利。