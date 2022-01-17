近來本土疫情快速蔓延，台大公衛學者陳秀熙指出，現階段應改以地理範圍進行匡列，並加強採檢及消毒。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前看起來病毒潛伏期比較短，未來將觀察世界的情況，朝向「縮短檢疫日期」的方向來走。

陳秀熙指出，本土疫情已經透過多管道擴散，難以認定傳播途徑，所以不應該再以人為匡列對象，而是改為以「地理範圍」為主，針對桃機、銀行、餐廳共3個地點、1至2公里內的範圍進行匡列，同時加強採檢和消毒。

陳時中指出，目前看起來病毒潛伏期是比較短的，未來如果能夠觀察世界的情況，未來會觀察世界的情況，朝向「縮短檢疫日期」的方向來走，將請專家討論。

根據「World Data」網站學者評估的防疫警戒等級，台灣的分數偏低。陳時中表示，套一句蘇院長常常在講的「台灣就是一個福地」，確實大家看到防疫的封城指數強度，台灣大概是20，比我們高的都是40以上，那也有一些國家到80。

但他強調「台灣是一個正常生活的狀態」，相對來說，我們這段時間疫情控制還是世界上數一數二的，那怎麼樣能夠把這個狀況維護住，那是我們現在努力的目標。