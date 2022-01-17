有些人對人對事優柔寡斷，但也有些人愛恨分明、性格剛烈，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，就事論事，不會胡攪蠻纏，不為五斗米折腰的性格，不會伸手向人討要任何東西，只會盡力做好自己的本分，愛恨分明沒有灰色地帶。

▍金牛座

金牛座性格剛烈，無論是在生活或是工作上，都能明顯感受到他們對人對事相當愛恨分明，人際關係也看得十分透徹，即便是婚姻和感情，金牛座也同樣如此，另一半給自己的，金牛座會坦然接受，但若是對方不願意給，自己也會選擇放手，不會伸手去要。

▍巨蟹座

巨蟹座對人對事分得很清楚，敢愛敢恨，也敢於奮鬥，努力拚搏出屬於自己的一切。感情中，只要認定了對方是值得付出的人，他們便會竭盡全力去愛，甘願付出所有；一旦察覺到另一半變心，也能果斷放手，毫不留情的轉身離開，沒有所謂的灰色地帶。

▍獅子座

愛恨分明、性格剛烈的獅子座認為，想要的東西、想達成的目標，與其開口要，不如努力去做，才能贏得尊重，畢竟要來的再多，終究會留下話柄。此外，獅子座霸氣威武，在感情中也是如此，會竭盡全力去愛，一旦有一方不愛了，他們就會果斷放棄，因為他們深知，苦苦糾纏對兩個人都是傷害，與其藕斷絲連，不如相忘於江湖。