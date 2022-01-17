遠傳friDay影音在獨家戲劇帶動下，元月就開了收視好彩頭，整體戲劇收視人次較去年同期成長逾5成。

新春虎年將至，遠傳電信推出申辦金好看三飽或絕配平板指定方案，月付599元起，除享上網吃到飽、網內講到飽外，再加贈遠傳friDay影音看到飽。

同時，遠傳friDay影音特別企劃「新春倒數~強檔免費虎哩跨」活動，即日起至1月25日，註冊遠傳friDay影音會員，可免費暢看精選四大主題熱門的日、韓戲劇。

遠傳friDay影音即日起推出申辦金好看三飽單門號方案，月付599元起，即享上網吃到飽、網內講到飽、再加贈遠傳friDay影音免費看到飽。申辦絕配平板699方案，除了上網吃到飽及影音看到飽外，再享LENOVO、三星等多款平板0元起。

此外，近日由於疫情升溫，部分縣市學生提早放寒假，遠傳推出申辦絕配平板方案月付299元起，指定平板如iPad、三星及小米等0元即可帶回家。

遠傳friDay影音即日起至1月25日期間推出四大主題熱門日、韓戲劇，包括古裝韓劇入坑必看的2021年度排行No.1的爆笑宮廷劇《哲仁王后》，漫改奇幻愛情劇《紅天機》、醫療劇《名不虛傳》，以及《打包袱》、《雲畫的月光》、《成均館緋聞》等多部經典作品。

一起奔向町田宇宙的精選爆紅日劇包括《JAM－the drama－命運疾走中（日劇版）》、《西荻窪 三星洋酒堂》，以及《從謊言開始的愛情》等多部作品。

龍兄虎弟好夥伴的系列戲劇《BG 終極保鏢》，每季平均近20%的日劇收視傳奇《派遣女醫X》第１～６季、《女王偵訊室》第１～３季、《SUITS無照律師》等多部日劇熱門作品。

幼童界的教育法典的《可愛巧虎島》第11～12季等。

遠傳friDay影音招牌的獨家日、韓劇，還包括《Ghost Doctor》，上架第一周就勇奪平台戲劇排行榜前三名。近期話題最火熱的《衣袖紅鑲邊》，日前全劇播畢衝上平台收視率第一名，堪稱2021年度最完美結局韓劇。

獨家跟播日劇部分，包含《婚活偵探》，漫畫改編的懸疑推理劇《勿說是推理》由去年閃婚震驚全亞洲的超人氣日本男星菅田將暉主演，首集在日本收視率開出平均13.6％的漂亮數字，更空降推特熱搜關鍵字冠軍；《契×約─危險的拍檔─》由鈴木伸之主演、犬飼貴丈共演，偵探推理加上兄弟情誼的劇情安排，是不可錯過的好戲；高收視的警偵系列作特別篇《女王偵訊室 新春特別篇（2022）》，由天海祐希主演，解散後的緊急偵查室再次為了特殊任務而回歸，播出後就立刻衝上平台日劇排行榜。

此外，遠傳friDay影音元月也持續祭出強檔好萊塢電影，強檔電影部分，包括與院線同步、經典電玩遊戲《惡靈古堡》電影版的重啟全新篇章《惡靈古堡首部曲：拉昆市 搶先版》，億萬票房強檔《永恆族》由安潔莉娜裘莉主演，是漫威電影宇宙第四階段的開始。