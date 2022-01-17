一大早撞見這場景，老司機自備「道具」嗨翻！網路上近日流傳2張照片，3名男子待在工地陽台邊「拿著望遠鏡」望向對面透天厝2樓，原來對面2樓窗戶邊當時竟有1對男女正上演活春宮、肉體交纏起來，全程未拉上窗簾，這興奮1幕讓3名老司機自備道具欣賞，網友則笑說「為什麼上班還會帶望遠鏡啦！」

1名網友在臉書「爆廢公社公開版」發表2張照片，照片中是3名疑似是工地工人的男子待在工地裡並「拿著望遠鏡」朝建築物對面的透天厝望去，3人全朝同一方向，而第2張照片將對面透天厝露出，竟然見到2樓的窗戶邊有1對男女正上演活春宮，讓對面的3名工人一大早相當興奮。

網路上近日流傳2張照片，3名男子待在工地陽台邊「拿著望遠鏡」望向對面透天厝2樓，原來對面2樓窗戶邊當時竟有1對男女正上演活春宮、肉體交纏起來。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

該網友在PO文中笑說「早起的鳥兒有…」，如此害羞的場面讓3名工人「自備望遠鏡」欣賞起來，其他網友則留言笑說「男人的快樂就是這麼的簡單」、「男人的小確幸」、「一大早的活力來源」、「平平是工地，為什麼他們的比較好玩」。

不過也有不少網友認為3人自備望遠相當有趣，笑說「奇怪的不是沒拉窗簾，而是為什麼上班帶望遠鏡？」「為什麼上班還會帶望遠鏡啦」、「到底是哪個工地師傅會隨身攜帶望遠鏡啦」、「一看就知老濕機」、「這不科學，肯定不止一次被看到，師傅才會知道要帶望遠鏡！」