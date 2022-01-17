近期受到原物料等費用調漲影響，全球各地都在面對物價快速上漲的問題，而台灣今年消費者物價指數(CPI)年增率5度超過2%的通膨警戒線，讓不少民眾有所感觸，不過也有網友觀察現在消費者狀況後好奇「大家對漲價都無感嗎??」，看著大家消費型態不變，東西再貴依然都有人搶著買，此篇文發出後引起網友討論。

原文。(圖/翻攝自PTT)

一名網友在PTT八卦版上發文，表示自己常去的店面都漲價了，「喜歡的便當店，雞腿便當從65漲到75元，吃到飽從459變成489元」，而今年更加有感，幾乎所有東西都漲了10-20元左右，原PO無奈問「我們都只能默默承受這些嗎...高房價..高物價...低薪水...大家還可以撐多久?」，文章吸引大批網友前來，網友們對於漲價有無意識紛紛留言，「會啊！那種一直漲價的拒吃」、「最愛的泡麵也漲了...」、「很有感，但收入也高不少，還過得去」、「很有感啊！我還自己煮，超市漲爆了」、「重點應該是薪水沒多少」。

泡麵也漲價。（示意圖／達志影像）

對此網友在底下曝光心聲，「我就問有感又怎樣，有感就不吃飯不消費嗎」、「商人就是吃定台灣人健忘，不管怎麼漲都會買單啊」、「有感又怎麼樣，還是得過生活啊」、「因為差那十塊，也買不起房子」、「不是無感，是無奈，嫌貴就自己煮．．．」。

自己煮也許能省下一點開銷。（示意圖／達志影像）

對於物價上漲相信許多人都是特別有感，也影響不少，物價不斷飆漲，薪水遲遲不漲，而民眾們也逐漸對現狀釋懷，在這樣的形態中我們該如何生活，又該如何維持生活水平，全都在考驗自己的智慧與理財能力了。