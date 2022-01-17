類比IC設計廠再添新兵！廣紘科(6693)預計3月上櫃，去年營收首度超越10億元大關，光是前三季獲利也已經大幅度超越2020年，展望2022年，董事長暨總經理林明璋表示，看好將持續維持高成長率，且在無刷直流馬達(BLDC)比重增加下，將有利於毛利率持續向上，面對晶圓產能緊張，廣紘科有和供應商簽定3年的供應合約，目前合作夥伴主要是台灣台積電(2330)、世界(5347)以及力積電(6770)，預計2022年產能會比2021年多。

廣紘科三大產品線包括功率金氧半場效電晶體(Power MOSFET)、營收占比64.7%；無刷直流馬達(BLDC)驅動控制模組、營收占比31.8%，以及數位類比可程式化SoC散熱風扇驅動IC、營收占比3.5%。

廣紘科去年營收首度超越10億元大關，展望2022年，林明璋表示，將持續維持高成長率，目前有部分產品訂單能見度達1年，對於今明兩年市場需求持續樂觀，BLDC去年來是以家電應用較多、約6成，今年會有更多平台應用加入，看到通訊、運算以及雲端的散熱平台需求很不錯。

廣紘科MOSFET以往出貨占比都是最高，但因為MOSFET毛利率較低，所以會影響平均毛利率，但未來隨著BLDC的出貨比重增加，將可以看到毛利率明顯的改善，預計去年第四季毛利率有已經有達30%，今年在高毛利率產品比重成長下，全年挑戰30%。

廣紘科具有BLDC關鍵設計技術，針對BLDC客戶多樣化需求，廣紘科提供不同客製化應用系統所需的最佳化控制韌體平台，IC組合及模組產品，以達到最佳整體系統表現，廣紘科更是目前台灣唯一能提供完整BLDC驅動控制模組的業。另外，在全球逐漸重視節能減碳的趨勢下，預計無刷直流馬達模組與數位類比可程式化SoC散熱風扇驅動IC將成為廣紘科持續擴大終端產品佈局，推升營運成長的重要關鍵，廣紘科SoC散熱風扇驅動IC在2020年出貨約1000萬顆，2021年出貨4000萬顆，今年有機會挑戰營收占比1成。

現階段半導體產業最關注的議題莫過於產能問題，林明璋表示，去年因為產能問題確實比較辛苦，廣紘科持續和供應鏈夥伴維持良好關係，有和供應商簽定3年的供應合約，以確保產能無虞，但目前產能還是完全滿足接到的訂單。廣紘科主要晶圓合作夥伴是台積電(2330)、世界(5347)以及力積電(6770)，預計2022年產能會比2021年多，但幅度還無法確定。

受惠三大產品線，廣紘科2021年前三季財報表現亮眼，前三季累計營收達8.67億元，年增加38.93%、稅後淨利為0.74億元，年增加320.69%，獲利更已大幅超越2020全年，前三季平均毛利率為25.4%；廣閎科2021全年營收12.12億元、年增加40.9%，改寫歷史新高紀錄。