周一香港股市漲多回吐，恆生指數終場下跌0.68%，收在24218.03點。國企股(H股)跌1.06%，收在8463.88點。
中國去年第四季國內生產毛額（GDP）年增4%，表現優於市場預期的年增3.3%；全年GDP成長8.1%，優於市場預期的8%，並創下10年新高。
惟數據亦顯示中國去年底經濟增長力道已大幅放緩，且今年成長前景黯淡，再加上恆指過去4周已累計上漲近1200點，獲利了結賣壓沈重，使港股陷入震盪。
恆生科技股收跌0.77%，微盟集團跌6.53%，表現最疲弱。金蝶國際漲4.1%，漲幅最大。此外，比亞迪電子跌3.7%，快手跌2.7%，美團跌1.8%，阿里巴巴跌0.6%。
騰訊跌1.65%，成交額達59.19億港元，排名第一。
碧桂園服務重挫9.1%，在藍籌中表現最差。
澳門政府公布《娛樂場幸運博彩經營法律制度》修訂草案，訂明批給數量最多6個賭牌，並明文禁止俗稱的「副牌」，金沙中國大漲14.6%，在藍籌股中表現最佳。
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