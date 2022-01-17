平流層發射公司(Stratolaunch)所研發的超巨型雙體飛機「洛克」 (Roc出自中東神話中的大鵬)，在1月16日進行了第3度的試飛，飛行時間、高度與距離都比先前更進一步。公司希望今年提升Roc的試飛次數，儘快達到吊掛高超音速太空載具的進度，屆時這架飛機才具有商業營運的實力。

太空新聞(Spacenews)報導，洛克飛機於美東時間1月16日上午11點47分從加州的莫哈韋航太港(Mojave Air and Space Port)起飛，試飛時間4小時23分鐘，最高飛行高度7160公尺，最高速度330公里/小時。

Stratulaunch largest aircraft takeing it's third test flight

除了飛行時間較前2次更久以外，也操作了左側機身起落架的收放測試。平流層發射公司執行長克瑞佛(Zachary Krevor) 表示，試飛完成了所有預定科目，也意味著我們離高超音速載具的測試更近一步。

「洛克」飛機曾經是由微軟創辦人保羅艾倫(Paul Allen)出資的，由於他一向熱愛飛行，也很支持「洛克」的研發案，所以沒有經費的問題。然而艾倫在2018年過世之後，許多他生前的飛機收藏被家人拍賣，甚至平流層發射公司與「洛克」都可能解散與拍賣。所幸之後獲得注資得以繼續開發，公司集團認為「洛克」的商機在太空行業與高超音速領域。

在這個新方向下，平流層發射公司也在開發名為「泰龍」(Talon)的高超音速飛行器，名為TA-0的原型機將在太平洋上空進行機體滑翔測試，而具有動力的TA-1也計畫在今年年底前完成。

平流層發射公司的「泰龍」(Talon)太空船風洞模型。(圖/Stratolaunch)

未來「洛克」將擔任母機，在中間區域吊掛「泰龍」太空船。(圖/Stratolaunch)

首席技術官丹尼爾‧米爾曼(Daniel Millman)說，TA-0 和 TA-1 都接近完成，上個月首次為 TA-1 供電，為TA-1提供火箭引擎的的大熊座科技(Ursa Major Technologies)也表示引擎進度一切良好，可在今年試裝。

擔任TA-1母機的「洛克」在下次的試飛就會完整的收回起落架，接下來才進入重頭戲，也就是「洛克」中間酬載區域的載重測試，屆時可以看到「泰龍」安裝在「洛克」的中央部分。