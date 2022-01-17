桃園群聚案不斷擴大，台灣大哥大已率先宣布新竹以北啟動居家辦公，面對本土疫情升溫，外界預期可能距離三級警戒不遠了，至於是否願意再一次居家辦公(Work From Home)？網友反應兩極，其中有一類人最害怕，對於居家上班狂搖頭，直呼不敢想像。

國內今(17)日新增17例本土病例，創這波疫情單日新高，其中14例為1月7日及9日到西堤用餐的消費者及西堤的員工，3例分別為日前確診的聯醫仁愛院區護理師的男友、新北亞東醫院的護理師，及一名出車禍到醫院篩檢陽性的個案，還有境外移入48例。

桃園西堤群聚延燒 雙北爆確診足跡 陳時中最新回應｜2022.01.17

眼看本土疫情不斷升高，引起人心惶惶，有網友在《PTT》表示，縱使打了疫苗，疫情也會死灰復燃，萬一不幸又進入三級警戒，小孩在家上課或延後開學、托嬰沒有人帶、幼稚園沒開，再一次啟動居家辦公的話，大家受得了嗎？

貼文一出引起熱烈討論，其中家裡有小孩的家長最害怕，直言居家辦公對他們來說如同地獄般苦不堪言，直呼「看有沒有小孩啊，有小孩的人會很麻煩」、「有小孩就變地獄了」、「天啊，我有兩個小孩，其中一個是小嫩嬰，不敢想像」。

此外，也有不少網友表示，其實比較喜歡居家辦公的模式，紛紛回應「期待」、「單身的根本沒差，還比較爽勒」、「求之不得好不好？超爽的」、「求之不得，好想居家」、「我很想要在家，我通勤很遠」、「我沒小孩居家很開心」、「跪求居家好嗎？」。