很多投資人都聽過金融股是台股多頭最後一棒的這種說法，資深分析師表示，這次好像不一樣了，因為金融股去(2021)年底先漲，接著換台積電漲，然後又再拉金融股，且台積電繼續走高，市場信心就回來了，目前盤勢看起來，行情還沒有結束，但從技術面觀察，本周周K線一定要收紅，才能重回多頭走勢。

金融類股指數上周創25年新高，金融股再度成為股民熱烈討論話題，網路上也出現不少網友提醒金融股是最後一棒，要大家小心等說法，啟發投顧副總經理李永年在《財經大白話》節目表示，從20幾年前開始就有這種講法，因為股市漲到最後不是金融、就是證券，永遠的最後一棒 從20幾年開始這個講法 不是金融就是證券，但今年好像不一樣了。

李永年說，去年底金融股先漲一段，正覺得行情好像要結束了，結果換台積電拉起來，金融股接著再拉，這兩天金融股休息，台積電又接棒，過去的規則好像已經被這次的「金積盤」給打破了，這個盤勢，目前看起來，行情還沒有要結束。

本周三台指期結算，如果從技術面來看，李永年指出，本周周K線一定要收紅，且要吃掉上上周留了長達100多點下影線的那根黑K棒，才能重回多頭走勢，這點非常關鍵，因為會影響接下來、一直到元宵節的走勢，他並直言，台股還是要由台積電來帶領，台積電繼續走高，市場信心就回來了。

台股今(17日)在台積電跳空開高領軍下，順利站上18500點，以18525.44點作收，上漲122.11點，創收盤次高，成交值2596億元，台積電盤中創下688元新天價，終場收在683元，也創收盤新高，市值增加至17.71兆元。