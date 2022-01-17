西堤案染疫關係圖。(市府提供)

西堤案持續延燒，17日再增14人確診，包括10名顧客，桃園市衛生局長王文彥分析，總計7日有6顧客、9日有15顧客確診，8日沒人染疫可能仍在潛伏期，不諱言9至12日用餐者都是危險期，研判10日以後染疫應該明、後天會發病，要密切繼續觀察。

桃園17日新增15例本土，包括西堤1員工、10顧客、以及顧客的同事2人、1顧客室友，另有1人車禍送醫驗出。

王文彥說，分析確診顧客發現目前7日有6位、9日有15位，相關座位仍在調查中，目前部分確診者印象模糊，仍要第二次確認後再公布，不諱言人或環境都有可能是傳染源。

王文彥直言，目前大部分染疫顧客集中在9日，8日無人確診代表7日感染後有潛伏期，至於10日以後目前無人確診，「希望是乾淨的！」雖然有4員工確診，期待沒有再傳染下去，傳播鏈在9日就停止。

王文彥提到，聯邦中壢健行分行7日聚餐、12日確診，當晚就停止營業，所以西堤的危險期是7至12日，「10號如果有發病的話應該是明天到後天會採檢出來！」還要觀察和分析最近這幾天的變化，才能做最後決定。

王文彥說，針對347組、1246顧客都已盡可能通知完畢，大部分都已來採檢，但部分是一名字對到一組人，沒有所有名冊，還是有少數沒有到社區採檢站採檢，可能會出現症狀到醫院採檢，再度呼籲只要有7至12日的西堤足跡者，都主動出來採檢。