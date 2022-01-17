年初迄今，布蘭特原油價格已由去年底的每桶79.32美元漲至每桶86.06美元，接近去年10月的高點每桶86.40美元，主要是原油供給問題層出不窮，像是利比亞因輸油管維護而減產約每日50萬桶，哈薩克則是在民眾大規模抗議動亂下，原油運輸與出口受到嚴重阻礙。

除此之外，Omicron變種病毒在歐美國家快速擴散，但確診民眾的症狀普遍皆屬輕症，對於經濟活動的影響相對有限，原油需求衝擊的擔憂也隨之緩解，帶動過去兩周油價走勢上揚。

街口投信指出，OPEC+維持原定增產計劃不變，但根據標普全球普氏（S＆P Global Platts）調查顯示，去年12月份OPEC國家增產每日19萬桶，加計包含俄羅斯在內的同盟國增產每日12萬桶，合計整體OPEC+每日 增產31萬桶，明顯低於既定的目標每日增產40萬桶。

街口投信分析，非洲國家因財政問題而無法快速擴產，是主要原因之一，這亦凸顯出OPEC+加速增產的可能性不高，實際產出存有短期無法克服的阻力，這將是原油價格得以持續走揚的關鍵之一。