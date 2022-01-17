記憶體模組廠廣穎電通推出PCIe Gen 4x4最新極速介面XS70 M.2 2280固態硬碟。XS70 M.2 2280固態硬碟，選用業界領先旗艦主控晶片，兼具效能與用電效率，符合最新NVMe1.4協議標準，採PCIe Gen 4x4超高速介面，傳輸速率提升至PCIe Gen3的2倍，讀寫速度分別高達每秒7300MB及6800MB，突破SSD極限，充分展現遊戲與創作應用程式所需的頂級效能要求。

XS70符合M.2 2280介面規格，具體積輕巧、效能優異、安裝簡易、通用性強等優點，再搭配頂級性能與海量存儲空間，可立即完成設備升級，即刻展開兼顧速度感與流暢度的精采遊戲。鋁合金散熱片設計理念源自於鯊魚鰓的啟發，擁獨特外型及刻意傾斜的狹縫，讓熱源有效分散並經由縫隙排出，降低運行溫度，使XS70能在高強度使用下，仍持續展現高性能、低延遲、低功耗特性，發揮卓越冷卻效果。

內建RAID engine資料保護機制，有效確保資料存取的可靠性，維持傳輸數據的完整性及保持系統長效穩定；另採用LDPC（Low Density Parity Check Code，低密度奇偶檢查碼）錯誤校正機制，可確保資料傳輸的正確性及資料存取的可靠性；還支援DRAM Cache Buffer，可提高循序讀寫及隨機讀寫，使遊戲效能發揮到極致。

XS70不僅提供高達4TB的海量存儲容量選項，還符合PS5對效能和尺寸的規格需求，為PS5提供簡易輕鬆的擴充方案；擁有XS70，玩家毋須再煩惱新舊遊戲、附加資料、及遊戲更新的儲存問題，有效擴大你的遊戲儲存空間。