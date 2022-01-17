青農林嘉興，專注研發無毒豌豆，搭建溫室，並用次氯酸水等有機資材，以環保且對人體及環境無害的方式防治豌豆的病蟲害，不僅更青脆好吃，還縮短採收期，彰化縣頒發30萬元青年創業金。（吳敏菁攝）

青農林嘉興，專注研發無毒豌豆，搭建溫室，並用次氯酸水等有機資材，以環保且對人體及環境無害的方式防治豌豆的病蟲害，不僅更青脆好吃，還縮短採收期，彰化縣頒發30萬元青年創業金。（吳敏菁攝）

青農林嘉興，專注研發無毒豌豆，搭建溫室，並用次氯酸水等有機資材，以環保且對人體及環境無害的方式防治豌豆的病蟲害，不僅更青脆好吃，還縮短採收期，彰化縣頒發30萬元青年創業金。（吳敏菁攝）

彰化縣是是全台最大的豌豆產地，青農林嘉興，放棄工廠工作，專注研發無毒豌豆。先投入資金搭建溫室，並用次氯酸水等有機資材，以環保且對人體及環境無害的方式防治豌豆的病蟲害，不僅更青脆好吃，還縮短採收期，彰化縣頒發30萬元青年創業金。

近年來因豌豆農藥殘留問題降低了豌豆的銷量。青農林嘉興從父執輩開始，家中就專門種植豌豆，為了提升豌豆的品質，決心改變種植方式，研發環保且對人體及環境無害的方式防治豌豆的病蟲害，提升彰化在地豌豆的品質，產量逐步穩定。

王惠美表示，林嘉興有心思考替農產找出新活路，報名縣府開辦「農客松」課程，運用縣府30萬元補助，開設「嘉興溫室農場」品牌，架設購物網站，讓消費者直接下單，從產地直接送到消費者手上。從堅持創業過程中，看出青年創業能量。

青農林嘉興說，他家栽種豌豆已30多年了，有些農友為讓豌豆好看、漂亮，採用農藥，回鄉就是想栽種精緻卻無毒豌豆，改採以木醋液及次氯酸水等，雖較不漂亮，但仍有7至8成外觀符合消費者標準，且溫室栽培更青脆好吃，成長也較快，約2至3天即可採收一次，非溫室的則要4至5天。

「神奇的豌豆」在彰化長出了青年創業新希望，產銷班長張紘碩表示，林嘉興加入帶動更多年輕投入農業，現在精緻農業發展已十分成功，希望民眾多給農民們鼓勵。

王惠美表示，為了鼓舞青年發掘在地特色，針對18歲至45歲的青年朋友，提供每人最高30萬元的創業獎勵補助，參加過創業研習課程時數達30小時，也可以提案來申請彰化縣青年創業獎勵補助，已有33位青年成功獲得補助，今年第一梯次補助審查會在4月進行。