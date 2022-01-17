吳宗憲與女兒吳姍儒（Sandy）主持的中天綜合台《小明星大跟班》，17日歡慶6周年，被問到今年年終獎金發放標準，吳宗憲當場生氣地放話：「容易文創的年終獎金零！我不爽啊！各位，我們卡拉轟天雷營業額，一個機器可以破20億的，你們給我做成什麼樣子！懲罰我們的員工，你明年度可以做到非常OK，20個月年終獎金我都可以！」火氣不小的他，為了示範用卡拉轟天雷唱歌時助理接連凸槌，氣得直罵「白痴」，還怒摔自己手機和麥克風！

吳宗憲怒罵：「領什麼年終獎金？能保住工作就不錯了，公司有沒有賺錢？賺很多錢，但一毛都不會給你們這些員工，明年做好，20個月！」他說容易文創都快上市了，怎麼會沒賺錢，不發年終獎金是因為他們執行不力，也坦言「跟鹿希派當然有關係！交給他那部門弄這東西，到今天還趕著在出貨。我氣到肺都快咬到了！」他說卡拉轟天雷定了10萬組，「現在連交貨給我的力量都沒有，白痴！太可惡了！」至今還沒交貨完畢，執行不力，而出貨延遲，也跟深圳工廠限電有關。

他受訪時一度心情還不錯要示範卡拉轟天雷一展歌喉，但助理先是把麥克風與機器分開後拿給他，又忘了拿出他的手機播放音樂，當他正準備唱歌時，助理又把喇叭拿開，氣得他當場變臉，怒丟手機、麥克風，還直罵「白痴」、「笨蛋」，媒體連忙幫忙緩頰，頻頻要他息怒、別生氣。他強調，「每個人要站在自己角度把自己的事做好，我早上才罵員工，現在還很有氣！」