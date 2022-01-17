員林市長游振雄說，數位行動支付已經是現代消費生活主流，員林市率全國鄉鎮市之先推出市民幸福卡，盼帶動更多在地店家升級支付系統，改變交易模式，讓市民生活更加便利、智慧化。（謝瓊雲攝）

彰化縣副縣長洪榮章指出，智慧化、科技化的生活，是政府施政努力的目標，福利數位化也將是未來趨勢，一卡在手就能走到哪、刷到哪。

員林市編列7000多萬元經費推出市民專屬限定的幸福卡，17日宣布正式啟用，員林市長游振雄表示，6歲以上市民只要申請就立即儲值600元，一個月來已逾萬人開卡，呼籲市民踴躍申請，享受行動支付的便利生活。

「一卡在手、幸福員林」幸福卡啟用儀式，由游振雄、副縣長洪榮章、市代會副主席賴東位、台灣微軟經理周金龍、宏碁智通總經理游明豐、悠遊卡公司副總經理林季良等人，手持幸福卡感應多元支付驗票機，響起「嗶」一聲，象徵員林市藉由科技輔助，讓市民生活智慧化、福利數位化。

游振雄表示，幸福卡比照縣市級市民卡規格籌辦，除了直轄市和金門縣，是全國鄉鎮市中第一個推動，開卡立即儲值600元，可搭乘幸福巴士、繳醫院掛號費等，享有特約商店消費折扣，目前全市已有150多家店家加入。

游振雄說，幸福卡為記名悠遊卡，具身分識別功能，可在四大超商、連鎖超市等許多商店消費使用，若不慎遺失，更有掛失後返還餘額服務；他強調行動上網蔚為主流，未來還將整合圖書館借書證、敬老卡等實體卡片功能，更可綁定銀行、信用卡行動小額支付，』一定會做到讓市民有感的福利！」

洪榮章表示，一卡在手，悠遊員林更俐索，員林幸福卡啟用代表游振雄市長落實他上任以來的政見，讓員林成為智慧化與科技化的城市，走到哪就刷到哪，滿載而歸。

賴東位指出，雖有許多長者因記名申請需要拍證件照而有所埋怨，但代表會仍全力支持這項政策，也會搭配里長們加強宣導力道，鼓勵更多市民踴躍申請，若能成功推動，相信連在地議員也會感受到數位行動支付的便利，進而向縣府爭取擴及全縣推動。

游明豐說，預計將發行10萬張員林幸福卡，宏碁智通除提供公所完善卡片管理系統，更針對特約商店研發小額消費系統，包含小額消費APP、多元支付讀卡機，及商店管理系統等，可提升員林市多元支付涵蓋範圍、並協助業者線上管理帳目，把商機留在員林，共創市民及在地業者雙贏遠景。

公所指出，3月起還將開放線上申請服務，持續到11月底都可以申請，未來結合各項公共服務，提供更便民且智慧化的生活，相對於發放一次性現金，員林幸福卡更可結合多項在地資源、活絡地方經濟發展，提供長期的社會福利。