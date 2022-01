天王周杰倫2015年和昆凌結婚後,陸續迎來6歲女兒小周周(Hathaway)及4歲兒子(Romeo),兩人不時會透過社群平台分享生活點滴。今(17)日正逢夫妻倆結婚7週年,周杰倫也特地PO文慶祝,不過他一度刪文並換上不同照片,引發網友關注,隨即湧來如潮水般的道賀祝福。

周杰倫今(17)日PO出與昆凌在高山上四手合力比出「超大愛心」的照片,寫上:「Happy wedding anniversary! Thank you for letting our family be filled with happiness while I let it be full of fun and laughter, cuz I’m funnier.」,這句話在說:「結婚7週年快樂!謝謝妳讓我們的家充滿幸福,而我則讓家裡充滿了趣味與笑聲,因為:我更有趣。」網友們也湧入祝福,大讚夫妻倆根本就是神仙眷侶。

而周杰倫附上的照片中,只見昆凌身穿黑色上衣、長發微捲,周杰倫則穿上卡其色大衣、頭戴一頂鴨舌帽,兩人站在積了一層雪的山上,面帶微笑地看著鏡頭,還不忘舉起雙手比劃成一人一半的愛心,夫妻感情甜蜜蜜閃瞎眾人。

不少網友和粉絲也在PO文留言處送上真摯祝福:「你喝多少奶茶都沒關係,寫不寫歌也無所謂,好好保重自己,幸福下去」、「不知不覺都這麼多年了啊」、「祝我倫紀念日快樂,預祝明天生日快樂」、「哥,要不出首新歌慶祝一下?」

天王周杰倫和昆凌在2015年結婚後,經常在社交平台上放閃曬幸福;兩人在當年台灣時間的1月18日凌晨零時(英國時間17日下午3時)於英國約克郡塞爾比修道院教堂舉行基督教婚禮,周杰倫還驚喜為愛人送上自己譜寫的結婚曲,讓整場婚禮氣氛相當唯美,浪漫佳話一直流傳至今。

周杰倫與昆凌結婚後,近年越來越常公開放閃,他在去(2021)年底聖誕節時,曾帶著老婆出門逛街,大家原以為是夫妻倆要互送聖誕禮物,結果沒想到昆凌最後只買了一堆小孩的科學知識書,周杰倫還偷偷吐槽「為什麼不是漫畫書?」,引網友笑說:「這就是爸爸和媽媽的區別。」