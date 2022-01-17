空軍嘉義基地編號6650的F-16V單座戰機11日在嘉義縣東石外海水溪靶場墜海失事，飛官陳奕的人體組織經DNA鑑定確認已罹難，嘉義地檢署今天開出死亡證明書，認定是意外死亡，死因F16-V戰鬥機事故導致全身多重性鈍性創傷、創傷性休克死亡。

嘉檢表示，今天再相驗新尋獲的一小塊人體骨盆、顱骨及頭皮等生理器官組識，將送法醫研究所再鑑定，而從目前所驗的人體組織來研判，陳奕是在戰機墜落過程中有創傷性休克死亡，是意外死亡。

嘉檢說明指出，創傷性休克是指因嚴重創傷導致的大出血、組織器官嚴重灌流（血流）不足，進而休克死亡。

據了解，嘉檢開立的死亡證明書，家屬目前沒有表示意見。

而陳奕目前停靈於嘉義市立殯儀館附近一家民間禮儀會館，據了解，可能於29日舉辦公祭告別式，但軍方尚不願證實，只透露公祭將在空軍嘉義基地舉行，可能是過年前，一切尊重家屬的意見。

陳奕的家屬15日到墜海現場招魂，呼喊「陳奕上來了」、「陳奕回來了」，場面哀戚，令人鼻酸。