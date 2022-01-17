橘子集團（6180）17日宣布，2022年橘子嘉年華春節版將正式於1月20日登場，搭上台北國際電玩展將登場的熱度，以及近期舊遊戲如《新楓之谷》、《艾爾之光》等積極推出改版，預期將為橘子第一季營運帶來新動能。

橘子集團表示，「2022橘子嘉年華春節版」將從本（1）月20日開始至23日，連續4天於線上舉行，涵括遊戲、音樂、料理三大主題，並與相信音樂、17LIVE、開拓動漫祭PF、eReady台鈴智慧電車、SKODA Taiwan、曜越科技、AOC GAMING、Sony Mobile等跨領域夥伴攜手合作。

橘子表示，2021年推出的橘子嘉年華夏季版，創下超過480萬總觀看次數、超過2萬最高同時在線觀看人數的成績，而今年的春季版，則同樣在虛擬攝影棚G Studio進行，鎖定遊戲、音樂、料理3大不同主軸以外，今年也將加大力道推廣旗下beanfun!平台，與直播互動的新玩法「豆陣來bean果」，加深玩家與節目之間的連結，更可透過beanfun!與好友趣味互動，並推出每週抽獎活動，並祭出總獎勵破千萬、虛寶總價值破億元的優惠，期望吸引玩家。

橘子2021年12月營收6.6億元，月減21％，主要是因為《天堂M》於前（11）月推出大轉職活動，基期較高。年減17％，主要因為遊戲產品無大型改版、且正為寒假旺季籌備活動所致。累計2021年全年營收為113.9億元，年增8％，受惠於《新楓之谷》營運表現亮眼，再加上新作挹注，寫下全年營收歷史次高。

2021年橘子旗下支付事業部分，則是受益於遊戲事業成長帶動GASH年度交易金額年增37％、總交易筆數增17％。橘子支付深耕超商合作及生活服務，年交易金額年增154％、交易筆數成長67％、不重複交易人數成長106％。