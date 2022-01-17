家住桃園市觀音區的67歲張姓老翁，17日上午向家人表示年節將至，想去拜訪久未見面的友人，所以獨自搭乘公車出門想前往友人家，沒想到卻迷了路，更因體力不支跌坐路旁，所幸巡邏員警經過，及時伸援，否則後果不堪設想。

平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍表示，家住觀音區，略有失智，且行動不便的張姓老翁，17日上午向家人表示，因太過思念許久未見面的友人，所以想在年前前往友人家拜訪，但疑似下錯站，加上記錯友人家的位置，讓老翁體力不支，跌坐在路旁。

恰巧員警潘柔涵及劉育安巡邏經過，見老翁臉色慘白癱坐在路旁，員警趕緊上前關切，發現老翁臉色發白，疑似體力不支，且說起話來有氣無力，語意完全無法表達，員警只好先將老翁帶回駐所稍作休息，並提供熱飲及熟食供老翁補充體力。

待老翁狀況好轉後，老翁向員警表示是要前往平鎮區尋找友人，員警擔心老翁自行前往安全堪慮，於是利用巡邏車載送老翁前往，平安送達後，才知道原來老翁口中的友人其實是老翁的姐姐，但因老翁精神狀況不佳，導致記憶混亂，老翁的姐姐聽完員警說明原委後，頻頻向員警道謝，並表示所幸這次弟弟遇上熱心員警即時伸援，否則後果真的不堪設想。