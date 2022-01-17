日前美媒報導，北京當局砸大錢想發展半導體自主化項目，但各種資料記錄顯示，過去3年至少有6家大型晶圓代工投資項目在大陸以失敗告終，其中又以武漢弘芯和濟南泉芯的爛尾案最為知名。不過，韓媒卻報導，引用美國半導體協會報告指出，大陸半導體企業至2024年，市占率將上升到 17%，這讓美韓相當緊張。

據《華爾街日報》報導，北京當局近年為幫助大陸本土的半導體廠商朝著先進製程技術前進，提供約23億美元的資金協助發展、資助至少6個投資案，但最終獲得的晶片產能幾乎為零。身為大陸半導體國家隊的紫光集團也在近年急速擴張後，面臨多起數十億美元的債券違約，最終遭債權人聲請破產。

由於美中科技戰爆發，美國政府利用貿易黑名單扼殺大陸半導體企業取得海外設備來源，甚至讓華為這家曾經大陸智慧型手機巨頭無法取得先進製程晶片，以及GMS等手機作業系統服務。北京當局也意識到本土晶片製造的重要性，但努力之後，大陸晶片自給率僅有17%，仍相當依賴海外晶片供應管道。

不過，據韓媒《Businesskorea》報導，引用美國半導體協會報告顯示，大陸半導體企業直至2024年，市占率將從9% 來到 17%，整體銷售金額來到1,160 億美元，年複合成長率達 30%，顯示在內外經濟壓力下，大陸半導體產業仍有強勁的成長動能。報導指出，這份報告引來美國、南韓的擔憂，相較之下美國半導體產業在2015年還有50%市占率，但預估2024年將降至40%之下，目前大陸有28座半導體製造廠正在興建，總投資金額高達260億美元，並與北京當局密切合作，加強半導體相關基礎建設當中。

從大陸晶圓代工龍頭中芯國際的投資計畫來看，中芯國際資深副總裁彭進表示，在源源不斷的訂單需求下，受美國禁令影響，讓半導體生產設備出口審批周期延長及設備交期本身也延長的影響，中芯擴產的進度依然沒有滿足客戶的產能需求。彭進表示，今年中芯8吋晶圓產能擴產4.5萬片，較原先預期少35%，12吋擴產1萬片，比計畫少了1萬片，對中芯、客戶和整機廠都帶來了較大的影響，成熟製程擴產還需要3~6個月時間，2022年、2023年擴產水準會持續超過2021年規模。