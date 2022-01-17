台南市知名年貨大街以新化老街與南區水交社兩處為主，2022年水交社文化季暨年貨大街去年因新冠肺炎疫情停辦1年，今年22日在水交社文創園區回歸登場，吸引近百攤商家，多數為原水交社菜市場商家，堪稱台南市最具眷村味的年貨大街。

辦年貨是民眾在春節前的傳統習俗，水交社年貨大街去年因疫情停辦1次，今年捲土重來登場，吸引90個攤商，多數由原水交社菜市場內的傳統商家參與，懷念傳統眷村味再度回歸，民眾等著採買美食。

水交社年貨大街由南區明德里辦公室與明德社區發展協會承辦，21日至23日連續3天，除了有劉家雜貨、周村水餃、馮媽媽臘肉、二空包家、徐氏風味、山東大餅等眷村美食攤位，歷年的年貨大街活動期間可吸引數萬人次。

今年另外設置文創區，提供春聯揮毫、創意春聯DIY及木工DIY等周邊活動供民眾體驗，現場年味十足，打造台南市最具眷村年味的年貨大街招牌。

年貨市集旁還有藝文團體演出，包括k6校長團、亞洲餐旅學校熱舞及調酒表演、翔鈴兒童舞蹈團、小吉子樂團和在地明德、新興社區等團體表演。

台南市南區區長蕭琇華提醒，採買民眾進入年貨大街需落實最新防疫政策，包括配戴口罩、量測體溫，禁止邊走邊吃，配合防疫才能安心採買。