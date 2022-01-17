衛福部近期完成健保總額核定，今年總額正式突破8000億，達8095.62億元，比去年成長了3.32％。根據試算，今年底的安全準備金將有0.95個月保險給付支出，趨近於1個月。由於政院、衛福部去年底已決定不調整健保費率，本月21日的健保會將展開相關配套措施的討論。

健保會執行秘書周淑婉表示，去年的健保總額共7835.5億，近期衛福部核定今年健保總額為8095.62億元，較去年成長了3.32％，共增加260.11億元經費。

其中，牙醫總額為495.18億元，成長率為2.756；中醫為296.91億元，成長4.208％；醫院總額5591.29億元，成長率為3.504％；西醫基層則是1546.44億，成長率2.744％；至於健保署統籌運用的其他預算則是165.79億，比去年多了4.26億。

周淑婉表示，依照今年度總額試算，今年底安全準備金將有0.95個月保險給付支出，趨近於《健保法》所規範的1個月為原則，衛福部將推動改革措施因應，另衛福部有一些專款計畫，若有結餘，也可解決安全準備金不足1個月的問題。

社保司長商東福表示，行政院、衛福部在去年底已決定不調整健保費率，為因應年底安全準備不足1個月的問題，衛福部將從3方面著手因應，包括保費收取要更公平、減少醫療浪費，以及提高醫療品質。對此，衛福部已增加新藥新科技引進的預算，健保署先前亦推動了糖尿病、腎臟病的整合門診等，盼減少浪費。至於旅外國人的保費、使用者付費，現階段都仍在搜集各界意見。在21日的健保會中，將就相關改革議題展開討論。