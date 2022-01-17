高雄黃姓女飼主帶高齡哈士奇愛犬到動物醫院看診，數月後狗狗因腎衰竭死亡，黃女忿忿不平在臉書上發文痛批獸醫院延宕治療還與網友瘋狂筆戰。蔡姓獸醫師拿醫療紀錄反駁，一開始就提醒黃女及早治療。高雄地院認定黃女指控不實，須賠償蔡男5萬元並在臉書上公開道歉，可上訴。

黃女自2015年起就會帶愛犬到獸醫院看病或洗澡美容，2018年6月狗狗有皮膚腫瘤問題前往看診，蔡男協助手術切除。2020年2月起，黃女開始發現狗狗站不穩也沒辦法上下樓梯，體重也明顯下滑，蔡男多次建議黃女讓狗狗做肌肉骨骼及關節相關健康檢查及治療，和黃女皆沒有答應。

2020年6月，蔡男透過X光檢查發現狗狗2年來骨質密度降太多，肝臟也疑似有腫瘤，明顯是「慢性腎衰竭」導致，他再度建議黃女讓狗狗住院治療，黃女當下與蔡男協議治療費用分期，但隔天又反悔、帶狗狗出院，沒想到狗狗兩天後就虛弱死亡。

高雄黃姓女飼主帶高齡哈士奇愛犬到動物醫院看診，數月後狗狗因腎衰竭死亡，黃女忿忿不平在臉書上發文痛批獸醫院延宕治療還與網友瘋狂筆戰。蔡姓獸醫師拿醫療紀錄反駁，一開始就提醒黃女及早治療。高雄地院查出對話紀錄、認定黃女指控不實，須賠償蔡男5萬元並在臉書上公開道歉，可上訴。

蔡男認為黃女指控不實，名譽受損，怒告求償精神撫慰金30萬元並在臉書公開道歉並刪文。法官查出，黃女送狗狗去洗澡前就透過Line告知蔡男「狗狗皮膚有問題、大片脫毛」，表示黃女早就知道狗狗皮膚有問題，黃女也提不出狗狗失聰的證明，最後判黃女須賠償蔡男5萬元並在臉書上公開道歉，可上訴。